الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة: استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة الأهلى والهلال السودانى

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن جاهزية استاد القاهرة الدولى لاستضافة المباراة المصيرية بين فريقى الأهلي والهلال السوداني، في الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مارس الجارى.

ووجه وزير الرياضة الإدارة التنفيذية لهيئة الاستاد باتخاذ كل ما يلزم؛ لاستعداد الملعب الرئيسى بالاستاد؛ لإمكانية إقامة مباراة النادى الأهلى أمام الهلال السودانى.

وأعرب وزير الرياضة عن الدعم المقدم لكل الأندية الرياضية المشاركة فى مختلف البطولات القارية والدولية بوصفها تمثل مصر فى تلك المنافسات، متمنياً التوفيق للنادى الأهلى فى مباراته المقبلة، والتأهل للأدوار التالية للبطولة.

الشباب والرياضة الاهلى الهلال السوداني استاد القاهرة الدولى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال

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