الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في كأس الرابطة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن معين الشعباني، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة ضمن دور الـ١٦ من بطولة كأس الرابطة.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد هاني

خط الوسط: محمد ابراهيم - محمد عادل - محمد كناريا - محمود زلاكة - ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد بسام - محمود نبيل - محمد عنتر - مروان الصحراوي - محمد توني- واي كونستاتني- ايولا إبراهيم ايولا - صلاح محسن - جبريل شيكودي .

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق سموحة في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في دور ال16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .

فريق سيراميكا كليوباترا تحسنت نتائجه منذ تولى المدرب التونسي معين الشعباني المسئولية ولم يخسر في آخر ثلاث مباريات ببطولة الدوري وينظر الشعابن لبطولة كأس الرابطة على أنها بطولة مهمة يسعى الفريق للفوز بها لتحقيق أول لقب في تاريخه لذلك سيحشد كل نجومه في المبارا ة من أجل الفوز والوصول لدور الثمانية ومواجهة الفائز من مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي ستقام يوم الأحد المقبل .

في المقابل لم يخسر سموحة أيضا في آخر ثلاث مباريات بطولة الدوري ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية، والمنافسة بقوة على الفوز بكأس الرابطة.

وأكد أحمد سامي المدير الفني للفريق أنه يتعامل مع البطولة بسياسة الخطوة خطوة والتركيز في كل مباراة بشكل منفرد لذلك يهمه أولا أن يفوز فريقه على سيراميكا كليوباترا والتأهل لدور الثمانية بصرف النظر عن مواجهة الزمالك أو البنك الأهلي في هذا الدور خاصة أن المباراة لم يتحدد موعدها حتى الآن.

سيراميكا كليوباترا سموحة كأس الرابطة معين الشعباني أحمد ياسر ريان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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