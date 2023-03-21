الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. كيليان مبابى قائدًا لمنتخب فرنسا خلفًا لـ هوجو لوريس

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لفرنسا، اختيار كيليان مبابي، كقائد للمنتخب الأول، خلفًا لـ هوجو لوريس.

وكان هوجو لوريس قائد المنتخب الفرنسي، أعلن اعتزال اللعب الدولي بعد بطولة كأس العالم 2022 بقطر، أعقبه القائد الثاني لـ“الديوك”، رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بإعلانه تعليق حذائه الدولي أيضًا.

وقال ديشامب في تصريحات لشبكة “تيليفوت 1" الفرنسية: "كيليان مبابي هو قائد البلوز الجديد، أنطوان جريزمان هو القائد الثاني لمنتخب فرنسا".

وأضاف: "يلتقي كيليان بالجميع لتحمل هذه المسؤولية، هو القائد في الميدان كما في المجموعة مع اللاعبين خارج الملعب، عنصر مُوحد للفريق".

وانطلقت أمس فترة التوقف الدولي للمنتخبات وتستمر حتى 28 مارس الجاري، ويشارك خلالها المنتخب الفرنسي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024، ويقع في المجموعة الثانية رفقة منتخبات هولندا، اليونان، جبل طارق، أيرلندا.

ويبدأ المنتخب الفرنسي رحلة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، بمواجهة منتخب هولندا يوم الجمعة 24 مارس الجاري، ثم يواجه منتخب أيرلندا يوم الإثنين 27 مارس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اختار كيليان مبابي قائدًا للمنتخب الفرنسي على حساب أنطوان جريزمان، الأقدم منه في تشكيل المنتخب الفرنسي.

وخسر المنتخب الفرنسي بطولة كأس العالم، قطر 2022، أمام نظيره منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية للبطولة بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وانضم مبابي لصفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من فريق موناكو، في صيف 2017 لمدة موسم مع وجود خيار للشراء في نهاية الإعارة، وهو ما حدث وانضم بشكل نهائي لباريس سان جيرمان في صيف 2018.

كيليان مبابي يلعب بقميص المنتخب الفرنسي الأول منذ 24 مارس 2017 ومواجهة منتخب لوكسمبورج في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، وشارك بديلًا في الدقيقة 78.

وتدرج مبابي في المراحل العمرية للمنتخب الفرنسي ولعب لمنتخبي تحت 17، و19 عامًا قبل تصعيده للفريق الأول.

ومنذ مشاركته مع المنتخب الأول، شارك مبابي في 66 مباراة وسجل 36 هدفًا وصنع 23 لزملائه، كما قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة كأس العالم 2018.

ديدييه ديشامب هوجو لوريس كيليان مبابي مبابي منتخب فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

سيدة وعاملان يتاجرون فى الشابو بسوهاج.. والمحكمة تعاقبهم

زيارة الرئيس الصينى لموسكو.. وساطة لحل الأزمة الأوكرانية أم تعاون عسكرى؟

رسميًا.. كيليان مبابى قائدًا لمنتخب فرنسا خلفًا لـ هوجو لوريس

«CNN»: زيارة كيشيدا لأوكرانيا تظهر الانقسامات في شمال شرق آسيا تجاه الحرب

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

رسميًا.. الأهلى يواجه الهلال السودانى 1 أبريل على ستاد القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل

الأردن يستدعى سفير الاحتلال للاحتجاج على تصريحات وزير المالية الإسرائيلى