رسميًا.. كيليان مبابى قائدًا لمنتخب فرنسا خلفًا لـ هوجو لوريس

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لفرنسا، اختيار كيليان مبابي، كقائد للمنتخب الأول، خلفًا لـ هوجو لوريس.

وكان هوجو لوريس قائد المنتخب الفرنسي، أعلن اعتزال اللعب الدولي بعد بطولة كأس العالم 2022 بقطر، أعقبه القائد الثاني لـ“الديوك”، رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بإعلانه تعليق حذائه الدولي أيضًا.

وقال ديشامب في تصريحات لشبكة “تيليفوت 1" الفرنسية: "كيليان مبابي هو قائد البلوز الجديد، أنطوان جريزمان هو القائد الثاني لمنتخب فرنسا".

وأضاف: "يلتقي كيليان بالجميع لتحمل هذه المسؤولية، هو القائد في الميدان كما في المجموعة مع اللاعبين خارج الملعب، عنصر مُوحد للفريق".

وانطلقت أمس فترة التوقف الدولي للمنتخبات وتستمر حتى 28 مارس الجاري، ويشارك خلالها المنتخب الفرنسي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024، ويقع في المجموعة الثانية رفقة منتخبات هولندا، اليونان، جبل طارق، أيرلندا.

ويبدأ المنتخب الفرنسي رحلة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، بمواجهة منتخب هولندا يوم الجمعة 24 مارس الجاري، ثم يواجه منتخب أيرلندا يوم الإثنين 27 مارس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اختار كيليان مبابي قائدًا للمنتخب الفرنسي على حساب أنطوان جريزمان، الأقدم منه في تشكيل المنتخب الفرنسي.

وخسر المنتخب الفرنسي بطولة كأس العالم، قطر 2022، أمام نظيره منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية للبطولة بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وانضم مبابي لصفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من فريق موناكو، في صيف 2017 لمدة موسم مع وجود خيار للشراء في نهاية الإعارة، وهو ما حدث وانضم بشكل نهائي لباريس سان جيرمان في صيف 2018.

كيليان مبابي يلعب بقميص المنتخب الفرنسي الأول منذ 24 مارس 2017 ومواجهة منتخب لوكسمبورج في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، وشارك بديلًا في الدقيقة 78.

وتدرج مبابي في المراحل العمرية للمنتخب الفرنسي ولعب لمنتخبي تحت 17، و19 عامًا قبل تصعيده للفريق الأول.

ومنذ مشاركته مع المنتخب الأول، شارك مبابي في 66 مباراة وسجل 36 هدفًا وصنع 23 لزملائه، كما قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة كأس العالم 2018.