الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. الأهلى يواجه الهلال السودانى 1 أبريل على ستاد القاهرة

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الستار عن موعد المواجهة المرتقبة بين الأهلي والهلال السوداني، بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال

واستقر "كاف" على إقامة المواجهة بين الفريقين في الأول من أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم موريتانى للأهلى والهلال السودانى بدورى الأبطال

ويقود المباراة طاقم مكون من الموريتاني عبدالعزيز بوه، ويعاونه مواطناه حمدين ديبا وبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع.

ويتنافس كل من الأهلي والهلال على بطاقة الصعود الثانية من المجموعة الثانية، بعد تأهل صن داونز الجنوب أفريقي.

ويتصدر صن داونز المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة أمام الهلال صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط، يليه الأهلي ثالثا برصيد 7 نقاط، وأخيرًا القطن الكاميروني في المركز الأخير بلا نقاط.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاهلى دورى ابطال افريقيا الهلال السوداني كاف

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وائل لطفي

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