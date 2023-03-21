الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«بحوث الصحراء» يوزيع 10 ألاف شتلة لوز على مزارعي شمال سيناء

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معهد بحوث الصحراء الاهتمام بالمزارعين في سيناء 
تفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، المشتل الإرشادي لمحطة بحوث شمال سيناء (الشيخ زويد)، يرافقه المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة تنفيذا للمبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة على مزارعي مركز ومدينتي الشيخ زويد ورفح.

وجرى استعراض الأنشطة التى تقوم بها المحطة من توفير شتلات متحملة للظروف البيئية والدعم الإرشادي والفني ونقل النماذج الزراعية المتطورة لمهارات المزارع السيناوى للحفاظ على الموارد الطبيعية والاهتمام بتقديم الأساليب العلمية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.

 وأعرب المحافظ خلال الزيارة عن تقديره للجهود التى يبذلها العاملين بالمحطة وتأكيده على أهمية دعمهم وتشجيعهم ومضاعفة الجهود المبذولة للنهوض بالاستثمار الزراعى بالمحافظة.

وأكد الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه الفاعلية بتوجيهات من السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تنفيذا لخطة الوزارة في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة «مصر ٢٠٣٠» ضمن خطة التنسيق مع المحطات البحثية والجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح زغلول أن المركز يحرص على دعم المزارع السيناوى بشتلات لوز والتي تعتبر من أهم الأشجار نظرا للمردود الاقتصادى والموروث الثقافى لزراعة اللوز بشمال سيناء.

 وأشار زغلول إلى أن الدعم المقدم لتنفيذ المبادرة ١٠ ألاف شتلة لوز (مر وحلو) بإجمالى المساحة المستهدف زراعتها ٦٧ فدانا فى مناطق قبر عمير وتجمع البراوى والشلاق وأبو العراج والجورة والتومه والظهير والوحشى وحى أبو رفاعى وتجمع أبو سمور وشبانة، وإجمالي عدد المزارعين المستفدين من هذا الدعم ٣٦ مزارعا، وجرى عمل ٣٦ حقلا إرشاديا من خلال دور المحطة الإرشادي والتنموي.

الزراعة بحوث الصحراء يوزيع قانون الف شتلة لوز على شمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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