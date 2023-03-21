«إنشاد ديني وعبد المعطي حجازي في بيت الشعر».. فعاليات صندوق التنمية الثقافية في رمضان

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج أنشطة شهر رمضان المبارك لعام (2023م – 1444هـ)، والذي تُنفذه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة بالمواقع الثقافية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، حيث تُنظم الوزارة، وللمرة الأولى، مجموعة فعاليات ثقافية وفنية بقرى ونجوع الـ 6 أقاليم الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى برنامج خاص احتفاءً باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023م، والعديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، إلى جانب سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بقرى ونجوع "حياة كريمة " تقيمها المكتبات المتنقلة، التابعة لمكتبات مصر العامة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعديد من الورش التدريبية والفنية.

وزيرة الثقافة

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة "حرصنا من خلال برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك على الوصول بالخدمات الثقافية والفنية المتنوعة لمختلف القرى والنجوع بالمحافظات، متبنين في ذلك استراتيجية تعمل على إتاحة الخدمة الثقافية لكافة المصريين، وتُكرس جزءًا كبيرًا منها لخدمة المناطق المحرومة، والأشد احتياجًا للنشاط الثقافي، للتأكيد على أن الخدمة الثقافية حق لكل المصريين، وأن التراث والإبداع والفن هم الطريق الأكثر رسوخًا للحفاظ على "الهوية الوطنية".

صندوق التنمية الثقافة

يُقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية بمختلف مراكز الإبداع التابعة للقطاع، والتي تنطلق بدءًا من 7 رمضان، بقصر الأمير طاز، بعرض فني لفرقة المولوية، قيادة الفنان عامر التوني، ويُصاحب ذلك افتتاح معرض للحرف التراثية واليدوية، وحفل لـ الشيخ زين وفرقته، ومعرض "نفحات رمضان"ّ بمركز طلعت حرب الثقافي، وتتوالي الحفلات بمشاركة عدد من الفرق والفنانين، ومنهم ليالي المقامات الروحية" للفنان انتصار عبد الفتاح، المُنشد الشيخ إيهاب يونس، الشيخ علي الهلباوي، فرقة "الحرملك"، الفنانة منال محيي الدين، الفنان كرم مراد، وذلك بقبة الغوري، إلى جانب عروض فرقة التنورة التراثية، وبقصر "الأمير بشتاك" تقام حفلات الفنان إبراهيم راشد، حفل الصوت والمواهب الذهبية، صالون مقامات، الفنانة رضوى سعيد، وببيت السحيمي في شارع المعز، تقام أمسيات فرقة صحبة سمسمية، فرقة الموسيقي العربية، فرقة قصر الغوري للتراث، الفنانة شاهيناز، الشيح محمود الحديوي، السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي، صالون حكايات عم قطامش للشاعر ياسر قطامش، حكي نتاج ورشة "مطلوب ممثل"، فضلًا عن عروض الأراجوز، وخيال الظل، وببيت الشعر يُقام صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وندوة الشعر الصوفي في مصر، وببيت العود، يقام حفل الفنان ماريو سعيد وفرقته، حفل الفنان إسلام عبد العزيز وفرقته، أما مركز طلعت حرب الثقافي، فينظم عددًا من الفعاليات منها مسرحية الأراجوز، صالون ذاكرة الوطن، فرقة التنورة، أمسية شعرية بالتعاون مع نادي القصة، عروض لفرقتى الآلات الشعبية، كورال أطفال المركز، وحفل للأطفال ذوي الهمم، كما يقدم مركز إبداع الطفل ببيت العيني، عددًا من الورش منها "رسم وتلوين، صناعة فانوس رمضان، احكي يا شهرزاد"، ومعرضًا للفنون التشكيلية، يتخلله عزف وكورال ومسرح عرائس، وبمركز والد الزعيم جمال عبد الناصر بالإسكندرية، يقام عرض حكي نتاج ورشة "مطلوب ممثل"، وآخر لـ الإنشاد الديني لفرقة تحابيش، وببيت المعمار المصري، تقام ندوة عمارة الدولة الأيوبية وتاريخها، واحتفالية يوم التراث العالمي، وبمركز إبداع القاهرة تُقدم عروض مهرجان "مواسم نجوم المسرح الجامعي"، وندوة أرواح في المدينة.