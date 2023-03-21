وزير التعليم العالي يواجه «أدوات برلمانية» بشأن ارتفاع مصروفات الجامعات

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء أبرز طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.