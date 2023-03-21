مرصد الأزهر: الاحتلال يواصل محاولاته لتكميم أفواه الفلسطينيين

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن سلطات الاحتلال الصهيوني تعمل بكل ما أوتيت من قوانين جائرة وأساليب قمعية ووحشية على تكميم أفواه الفلسطينيين لوقف دفاعهم عن حقوقهم الأصيلة وفضح انتهاكات الاحتلال وإرهابه.

وأضاف مرصد الأزهر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يعمل في اتجاهين متوازيين فبينما تتخذ أجهزة الأمن الصهيونية من قتل الصحفيين واغتيالهم سبيلًا في تحقيق مساعيها الخبيثة لتكميم الأفواه، تقوم سلطات الاحتلال من جهة أخرى بإصدار أوامر تقضي بغلق قنوات وإذاعات فلسطينية تعمل وتبث من الأراضي المحتلة بذريعة أنها تحرض ضد الكيان المحتل.

وقام وزير الأمن الصهيوني، إيتمار بن جفير، بإصدار قرار يقضي بإغلاق مقرات ووقف أنشطة إذاعة "صوت فلسطين"، والتي تبث من الأراضي المحتلة، متوعدًا بتكميم أفواه كل من يقاوم ضد الكيان الصهيوني.

‏جدير بالذكر أن حكومات الكيان الصهيوني -متمثلة في وزراء الأمن الداخلي- سعت خلال الأعوام الماضية ولا تزال إلى غلق جميع القنوات الفلسطينية المرئية والمسموعة؛ بهدف إفراغ الساحة الفلسطينية من منصات تنقل الواقع المرير الذي يعاني منه أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي عام 2016 قام وزير الأمن الصهيوني حينها "جلعاد أران" بإصدار قرار بإغلاق قناة "مساواة" الفلسطينية، والتي تعمل داخل الأراضي المحتلة، وحظر فعاليتها وأعمالها. وتكرر الأمر في عام 2019 عندما أمر وزير الأمن الصهيوني بوقف البث الإذاعي لقناة "فلسطين" بذريعة تحريضها ضد الكيان الصهيوني.