الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شبكة أمريكية: اضطرابات النظام المالي بالولايات المتحدة تقوض جهود مواجهة التضخم

فالي سيلكون
فالي سيلكون

قالت شبكة "إي بي سي" الأمريكية، إن هناك اضطرابات في النظام المالي الأمريكي تقوض جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة التضخم نتيجة الأزمة المصرفية وانهيار "سيليكون فالي".

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يفاقم الأزمة ويعرض مؤسسات مالية إضافية لخطر الانهيار.

وأدى انهيار بنك وادي السيليكون، ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة إلى دفع النظام المالي إلى الضائقة، ما أدى إلى جذب الانتباه بعيدًا عن مشكلة منفصلة وهي التضخم المرتفع للغاية.

وتشكل التحديات الاقتصادية المزدوجة معضلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن أقوى أداة لديه، وهي سعر الفائدة القياسي هو سبب رئيسي لحالة الطوارئ المالية ولكنه الحل الأساسي لارتفاع الأسعار.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بقوة خلال العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض التضخم بشكل كبير من ذروة الصيف، على الرغم من أنه لا يزال أكثر من ثلاثة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، غير أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة أضعف قيمة السندات التي يحتفظ بها بنك "فالي سيليكون"، ما عجل بفشله.

أوضح التقرير، أن استمرار رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المصرفية مما يعرض مؤسسات مالية إضافية لخطر الانهيار، ومع ذلك، فإن توقفًا مؤقتًا عن زيادة أسعار الفائدة يمكن أن يقوض معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم، ما يسمح للأسعار المرتفعة بالاستمرار والتآكل في ميزانيات الأسر.

وقال أندرو ليفين، أستاذ الاقتصاد في كلية دارتموث وخبير اقتصادي سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، لشبكة "ABC News":"إنه توازن دقيق للغاية، إذا كنا في موقف لا يستطيع فيه الاحتياطي الفيدرالي التأكد من استقرار الأسعار لأنه قلق للغاية بشأن استقرار النظام المصرفي، فسيكون هذا وضعًا مؤسفًا للغاية."

ويمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تجنب مواجهة الاختيار بين الهدفين، لأن ممارسات الإقراض الأكثر تشددًا التي تتبعها بنوك القطاع الخاص استجابةً للضائقة المالية قد تهدئ الاقتصاد من تلقاء نفسها، ما يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتخلي عن رفع أسعار الفائدة مع الاستمرار في خفض الأسعار.

أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي التحديات الاقتصادية التضخم المرتفع البنك المركزي القطاع الخاص حالة الطوارئ

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وائل لطفي

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