الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل

أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده للمساهمة في خفض التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

فى نفس الوقت ذكر البيت الأبيض الإثنين، إنهم يعملون على تحسين الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني، وتأكيدهم على ضرورة خفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال شهر رمضان.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن عمليات القتل والترويع التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ما كان لها أن تتواصل، لولا غياب المساءلة للقتلة وشعورهم بالإفلات من العقاب.

وأدان أشتية- في بيان صحفي- جريمة الاحتلال في مدينة جنين، والتي أسفرت عن استشهاد: صالح بركات شريم، (29 عامًا)، ونضال أمين زيدان خازم، (28 عامًا)، ولؤي خليل الزغير، (37 عامًا)، والطفل عمر محمد عوادين، (16 عامًا)، وإصابة آخرين، عدد منهم بجروح خطيرة.

وتقدم أشتية بأحر التعازي، وصادق مشاعر المواساة، من ذوي الشهداء، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.