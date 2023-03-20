أحمد أيوب: نسبة تواجد المرأة المصرية بالقطاعات لا تقل عن 50%

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة هدية قيمة للأم المصرية التي تمثل عماد المجتمع.

تمكين المرأة المصرية

وأكد “أيوب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تحرص جاهدًة على تمكين المرأة المصرية التي عانت من التهميش لسنوات كثيرة، ولهذا يتم إعداد المرأة سياسياً، اقتصادياً، ثقافياً، يتم إعدادها بشكل شامل.

قرارات الرئيس اليوم

وأضاف أن مبادرة الغارمين والغارمات الرئاسية أنقذت أكثر من 15 ألف مواطن ومواطنة، وبالتالي عادت الروح والبهجة لهذه الأسر المصرية، مشيراً إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من المواطنين والمواطنات اللذين تراكمت عليهم الديون وأصبحوا غير قادرين على السداد أسعد قلوب الكثيرين اليوم.

وأشار إلى أن المرأة المصرية أصبحت متواجدة بقوة في الكثير من القطاعات المختلفة، ولهذا يمكن القول أن المرأة المصرية متواجدة بكافة القطاعات بنسبة لا تقل عن 50%.