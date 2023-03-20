الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد أيوب: نسبة تواجد المرأة المصرية بالقطاعات لا تقل عن 50%

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد أيوب

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة هدية قيمة للأم المصرية التي تمثل عماد المجتمع. 

تمكين المرأة المصرية

وأكد “أيوب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تحرص جاهدًة على تمكين المرأة المصرية التي عانت من التهميش لسنوات كثيرة، ولهذا يتم إعداد المرأة سياسياً، اقتصادياً، ثقافياً، يتم إعدادها بشكل شامل.

قرارات الرئيس اليوم

وأضاف أن مبادرة الغارمين والغارمات الرئاسية أنقذت أكثر من 15 ألف مواطن ومواطنة، وبالتالي عادت الروح والبهجة لهذه الأسر المصرية، مشيراً إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من المواطنين والمواطنات اللذين تراكمت عليهم الديون وأصبحوا غير قادرين على السداد أسعد قلوب الكثيرين اليوم.

وأشار إلى أن المرأة المصرية أصبحت متواجدة بقوة في الكثير من القطاعات المختلفة، ولهذا يمكن القول أن المرأة المصرية متواجدة بكافة القطاعات بنسبة لا تقل عن 50%.

أحمد أيوب حديث الاخبار تمكين المرأة مبادرة الغارمين والغارمات اكسترا نيوز

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يوم المرأة المصرية

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