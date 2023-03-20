الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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قاعدة بيانات لتوثيق قرارات الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

أكد د.أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، على وكلاء كليات ومعاهد الجامعة، ضرورة الانتهاء من قيد ملفات طلاب الدراسات العليا، موضحًا أن آخر موعد لقيد هذه الملفات هو الأول من شهر أبريل المقبل، وذلك خلال انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث اليوم 20/3/2023 بقاعة الاجتماعات الكبري بالجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن القطاع بصدد توثيق كافة القرارات الصادرة بشأن موضوعات الدراسات العليا داخل قاعدة بيانات لتحقيق أقصي استفادة لكافة الباحثين والدارسين بجامعة الاسكندرية.

وأحيط المجلس علماً بقرار مجلس الجامعة بالحصول على الدرجة بالنشر العلمي ومراجعات المكتبة الرقمية وكذلك الشهادات المعادلة والمواد التكميلية الخاصة بها وشروطها.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة بريهان سالم حول قيام قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بتنظيم ورشة عمل خاصة بتصنيف الجامعات والنشر العلمي، بمعهد الدراسات العليا والبحوث تحت عنوان: Research Planning & its Reflection On Global Ranking بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية ومكتب Elsevier بالقاهرة، بحضور 52 مشارك من الوكلاء والباحثين ومساعدي وكلاء الدراسات بكليات ومعاهد الجامعة.

ووافق المجلس على عدد من بروتوكولات التعاون بين كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية وكل من  اللجنة النقابية بمصلحة الضرائب المصرية، واللجنة النقابية بمصلحة الجمارك المصرية واللجنة النقابية بمصلحة الضرائب العقارية بالإسكندرية، ومؤسسة أشرقت الخيرية.

كما وافق المجلس علي عدد من مذكرات التفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية وكل من جامعة الأردن، وجامعة الزنتان بليبيا، وجامعة موستار بدولة البوسنة.

قاعدة بيانات توثيق قرارات الدراسات العليا جامعة الإسكندرية طلاب الدراسات العليا بروتوكولات التعاون

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