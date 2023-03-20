الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يشيد بقصص كفاح ورحلة عطاء الأمهات المصرية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لكل ام مصرية مع الاحتفالات بعيد المرأة  والأم المصرية ، مشيدا بقصص كفاحهن ورحلة عطائهن من أجل بناء الأسرة والحفاظ عليها.

وأعلنت مديرية التضامن بمطروح وفقا لضوابط وشروط وزارة التضامن الاجتماعى عن فوز كلا من  هويدا فؤاد عبدالمنعم رشوان بلقب الام المثالية الاولى على مستوى المحافظة، وجاءت كلا من  نعمة عبد العاطى من مدينة مرسي مطروح الأم المثالية الثانية، و فوزية عبدالعزيز عثمان من مدينة الحمام الأم المثالية الثالثة، و انتصار عبدالعزيز عبدالرحمن من مدينة الضبعة الأم المثالية الرابعة،و منى أحمد عبدالمقصود الأم المثالية الخامسة والحاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادى . 

وتقيم محافظة مطروح احتفالية كبري  لتكريم المرأة و الأمهات المثاليات على مستوى بالمحافظة.

وفي سياق متصل، كانت قد  فازت هوايدا فؤاد عبدالمنعم، البالغة من العمر 59 عامًا، في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظة مطروح.

وأعربت «عبدالمنعم» عن سعادتها بحصولها على لقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، موضحة أنها أرملة منذ 20 عامًا، وكان زوجها يعمل موظفًا في السنترال وتوفيِّ بعد إصابته بالسرطان، وعقب وفاته كان هدفها الأول والأخير هو تربية أبنائها الـ 4 رغم ظروف المعيشة الصعبة.

وأضافت خلال حديث سابق  لـ«الدستور»، أنها تعمل معلمة في إحدى مدارس مطروح، وظلت بجانب أبنائها ولعبت دور الأب والأم، وقامت ببناء منزل صغير لها ولأبنائها وكانت توفر أجرة العمال وتقوم بحمل الرمل والطوب ليلًا ليعمل به العمال صباحًا، واستمرت الظروف صعبة على الأسرة ورفضت الأم الزواج مرة أخرى رغم صغر سنها، واستمرت في كفاحها حتى حصل أبنائها على الشهادات العليا وزوجتهم جميعًا، موجهة رسالتها لجميع الأمهات: «حاربوا الظروف واصبروا رينا مبيسبش حد». 

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أحتفالية كبري الأم المثالية الأم المثالية الأولى التضامن الاجتماعي محافظ مطروح

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