الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

 وتعود أحداث القضية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره ليلا فوجئ بالمتهم يشهر سلاحًا أبيض فى وجهه، وهدده واستولى منه على هاتفه المحمول.

 وباتخاذ الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج عامل السجن المشدد مراقبة الشرطة المستشار وليد سيد الأمير

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