هالة السعيد: المرأة هي مصدر التطور والتغير

وجهت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رسالة شكر وبرقية تهنئة لكل أم مصرية على عطائها الذي لا ينقطع، وجهودها المخلصة في بيتها ووطنها.

وقالت خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، إن المرأة هي مصدر التطور والتغير وحجرالزاوية ورمانة الميزان ورمز الحكمة، كذلك تظهر هذه صورة “حرة قوية مبتهجة مؤثرة وهي تمثل شخصية مصر”.

وأكدت أن عهد الرئيس السيسي يزود المرأة بأدوات التمكين ووسائل الاقتدار.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.



ويحرص الرئيس السيسي على حضور الحفل كل عام تقديرًا لدور المرأة المصرية، وتأكيدًا على دورها فى كل ميادين الحياة.