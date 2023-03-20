الأنبا عمانوئيل يحتفل بعيد القديس يوسف برعية دراو بأسوان

ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس عيد القديس يوسف البتول، وذلك برعيته، بدراو بأسوان.

جاء ذلك بمشاركة الأب لوقا عايد، راعي الكنيسة، والأب يوسف زكي، راعي كنيسة العذراء مريم، بكوم أمبو، والقمص أنطونيوس زكري، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، والأب جوفاني الكومبونياني.

وفي كلمة العظة، تحدث صاحب النيافة حول شخص القديس يوسف، شفيع الكنيسة "الرجل الصالح"، حسبما يصفه الوحي الإلهي، الذي بطاعته نال نعمة أن يرافق العذراء طوال حياته، وكان حارسًا للفادي.

وفي الختام، هنأ راعي الإيبارشية أبناء الرعية بعيدها، مقدمًا الشكر للأب لوقا عايد، راعي الكنيسة، لحماسه في الخدمة، كما تمنى له خدمة مثمرة.

وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء أبوي رعوي بين نيافة المطران، وشعب الكنيسة، حيث عبر الأنبا عمانوئيل عن سعادته بهذا اللقاء، مثنيًا على حماسهم والتزامهم بالكنيسة.

هذا وترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس الأقباط الكاثوليك، رياضة الصوم الأربعيني المقدس، بكنيسة السيدة العذراء، بالبدرمان.

جاء ذلك بمشاركة الأب اسطفانوس غطاس، والأب يوسف عادل، راعيي الكنيسة. بدأت الرياضة الروحية بالصلاة والترانيم، ثم تكلم صاحب النيافة في كلمة العظة حول أهمية رفع القلوب للرب، فتكون النتيجة عيش حياة الشركة، وتجسيد السماء على الأرض من خلال أعمال المحبة والرحمة، والتشجيع المتبادل، والغفران.

وأضاف راعي الإيبارشية: فلنجعل تفكيرنا متجهًا نحو السماء، وأن تكون نظرتنا مثل: يشوع بن نون، وكالب بن يفنة، الذي يؤدي إلى الثقة والإيمان في امتلاك أرض الميعاد.