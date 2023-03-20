الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يحتفل بعيد القديس يوسف برعية دراو بأسوان

عمانوئيل عياد
عمانوئيل عياد

ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس  قداس عيد القديس يوسف البتول، وذلك برعيته، بدراو بأسوان.

جاء ذلك بمشاركة الأب لوقا عايد، راعي الكنيسة، والأب يوسف زكي، راعي كنيسة العذراء مريم، بكوم أمبو، والقمص أنطونيوس زكري، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، والأب جوفاني الكومبونياني.

وفي كلمة العظة، تحدث صاحب النيافة حول شخص القديس يوسف، شفيع الكنيسة "الرجل الصالح"، حسبما يصفه الوحي الإلهي، الذي بطاعته نال نعمة أن يرافق العذراء طوال حياته، وكان حارسًا للفادي.

وفي الختام، هنأ راعي الإيبارشية أبناء الرعية بعيدها، مقدمًا الشكر للأب لوقا عايد، راعي الكنيسة، لحماسه في الخدمة، كما تمنى له خدمة مثمرة.

وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء أبوي رعوي بين نيافة المطران، وشعب الكنيسة، حيث عبر الأنبا عمانوئيل عن سعادته بهذا اللقاء، مثنيًا على حماسهم والتزامهم بالكنيسة.

هذا وترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس الأقباط الكاثوليك، رياضة الصوم الأربعيني المقدس، بكنيسة السيدة العذراء، بالبدرمان.

جاء ذلك بمشاركة الأب اسطفانوس غطاس، والأب يوسف عادل، راعيي الكنيسة. بدأت الرياضة الروحية بالصلاة والترانيم، ثم تكلم صاحب النيافة في كلمة العظة حول أهمية رفع القلوب للرب، فتكون النتيجة عيش حياة الشركة، وتجسيد السماء على الأرض من خلال أعمال المحبة والرحمة، والتشجيع المتبادل، والغفران.

وأضاف راعي الإيبارشية: فلنجعل تفكيرنا متجهًا نحو السماء، وأن تكون نظرتنا مثل: يشوع بن نون، وكالب بن يفنة، الذي يؤدي إلى الثقة والإيمان في امتلاك أرض الميعاد. 

الانبا عمانوئيل عياد الانبا عمانوئيل عياد مطران طيبة الانبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للاقباط الكاثوليك عمانوئيل عياد لأنبا عمانوئيل عياد

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

«معلمة» تتعدى على طفل بسمنود وتصيبه فى وجهه وجسده

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2023

دوري كرة قدم وأنشطة ثقافية وفنية بالمدارس خلال شهر رمضان بالإسكندرية

كتف فى كتف| توزيع 3 آلاف سلة غذائية بقرى النوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»