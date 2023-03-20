الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص فى الجيزة للجنايات

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة المتهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالجيزة للمحاكمة الجنائية.

بينما جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، فى وقت سابق، حبس المتهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

 وكلفت النيابة العامة بالجيزة  رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى، تبينت قيام "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة"، بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المذكور بمحل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وأمكن ضبطه وبحوزته الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة المشار إليها 22 جهاز "سويتش"- 3 أجهزة "راوتر".

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

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