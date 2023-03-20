زعيم كوريا الشمالية يدعو بلاده إلى الاستعداد لتنفيذ هجمات نووية

أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم كونج أون، تحسين القدرات القتالية والنووية لبلاده، داعيًا إلى الاستعداد لتنفيذ هجمات نووية في أي وقت ممكن.

واتهم "كيم" خلال إشرافه على تدريبات تكتيكية نووية للجيش الكوري الشمالي، تهدف إلى إرسال تحذيرات قوية للحلفاء، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة التي تشمل الأصول النووية الأمريكية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الرسمية.

وشهدت التدريبات الكورية الشمالية، اختبارًا لصاروخ باليستي حلّق لمسافة 800 كيلومتر، قبل أن يصيب الهدف على ارتفاع 800 متر، في ظل سيناريو هجوم نووي تكتيكي.

من جانبه، قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا قصير المدى (SRBM) باتجاه البحر الشرقي، في استفزاز آخر على ما يبدو احتجاجًا على المناورات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة الجارية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة (JCS)، إنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة دونج تشانج ري على الساحل الغربي، وأضافت أن الصاروخ طار نحو 800 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر.