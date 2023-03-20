الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيم كوريا الشمالية يدعو بلاده إلى الاستعداد لتنفيذ هجمات نووية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون

أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم كونج أون، تحسين القدرات القتالية والنووية لبلاده، داعيًا إلى الاستعداد لتنفيذ هجمات نووية في أي وقت ممكن.

واتهم "كيم" خلال إشرافه على تدريبات تكتيكية نووية للجيش الكوري الشمالي، تهدف إلى إرسال تحذيرات قوية للحلفاء، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة التي تشمل الأصول النووية الأمريكية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الرسمية.

وشهدت التدريبات الكورية الشمالية، اختبارًا لصاروخ باليستي حلّق لمسافة 800 كيلومتر، قبل أن يصيب الهدف على ارتفاع 800 متر، في ظل سيناريو هجوم نووي تكتيكي.

من جانبه، قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا قصير المدى (SRBM) باتجاه البحر الشرقي، في استفزاز آخر على ما يبدو احتجاجًا على المناورات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة الجارية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة (JCS)، إنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة دونج تشانج ري على الساحل الغربي، وأضافت أن الصاروخ طار نحو 800 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 20 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 مارس 2023

حظك اليوم الإثنين 20 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

السودان يعلن تشكيل حكومة مدنية جديدة فى 11 أبريل

سعر الدولار اليوم الاثنين 20 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف "الأطراف الخمسة"؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر