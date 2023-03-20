المشدد 7سنوات لـ3 متهمين تسببوا في وفاة شخص بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني النجار "ج.م.ع" و " أ.ج.ال" و" م.ع.ا" متهمين علي ذمة قضايا ومحبوسين، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ما أسند إليهم والزمتهما بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية الي المحكمة المدنية المختصة، بعد اتهامهم بضرب افضي لموت للمجني علية "إ.خ.س" داخل غرفه الحجز.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد محجوب العباسي والمستشار محمد الامير مظهر، وسكرتير المحكمة خالد حسين.

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 42780 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بمشاجرة داخل حجز بالقسم بين المتهمين والمجني عليه وعلي أثرها تم نقله إلي أحدي المستشفيات لتلقي العلاج ولاكنه توفي عقب ذلك.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة أنه حال كون المجني عليه "إ.خ.س"، مقيد الحرية بحجز قسم شرطة الدخيلة علي ذمة قضية جنح وعلي اثر تعاطية الأقراص المخدرة، إنتابة حالة من الهياج داخل غرفة الحجز ، مما الجأ المتهمين كل من " ج.م.ع" و " أ.ج.ال" و" م.ع.ا" المحبوسين علي ذمة قضايا بالتعدي بالضرب بالأيدي والركل بالاقدام على جميع أنحاء جسدة للسيطرة علية واعقبوا ذلك بتكبيل يدية وساقية بحبل ووضعوا قطعة قماش حولة جيدة ، وتم نقله إلي غرفة أخري وعقب ذلك شعر باعياء وتم نقله إلي أحدي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتوفي بعد ذلك.

تحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة فان المتهمين ضربوا المحني عليه مما افضي الي موته، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات وقررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.