الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهرجان الإسماعيلية ينظم رحلة للضيوف الأجانب لزيارة أهرامات الجيزة (صور)

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الـ24

نظمت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ24 اليوم الأحد رحلة لضيوف المهرجان الأجانب إلى منطقة أهرامات الجيزة، للإطلاع علي الاماكن السياحية وعظمة المصريين القدماء.

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وزار ضيوف المهرجان أهرامات الجيزة،  مُعبرين عن سعادتهم بزيارة هذه الأماكن السياحية، كما التقطوا العديد من الصور التذكارية.

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ومن المقرر أن تختتم  فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية غدًا الإثنين المقبل الموافق 20 مارس 2023،  برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، وتحتفي بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع “Hybrid”، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

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ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية، التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

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أهرامات الجيزة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية السينمائي مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الدورة الـ ٢٤ لمهرجان الإسماعيلية

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