الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اليوم الأحد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

واستهل  الوزير الاجتماع بالترحيب أعضاء المجلس، كما استعرض آخر المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.

كما أشار إلى وجود ارتياح بالغ لدى المؤسسات العالمية الكبرى العاملة في السوق المصري ولاسيما في ظل رؤية الوزارة في التعاون مع القطاع السياحي الخاص والدعم الذي تقدمه الدولة المصرية له.

وأشار إلى أن دور الوزارة هو رقيب ومنظم ومحفز لصناعة السياحة في مصر ومشرف على بعض برامج الإنفاق العام التي يتم تصميمها بناء على التنسيق مع القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع قدم  عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عرض تقديمي استعرض من خلاله أهم الأنشطة التي قامت بها الهيئة خلال شهري يناير وفبراير 2023 من المشاركة في المعارض الدولية وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة في الأسواق السياحية المختلفة وتنظيم استضافات وزيارات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين ومنظمي الرحلات من الأسواق السياحية المختلفة لتعريفهم بالمقصد السياحي المصري وبالتنوع الذي يتمتع به.

كما أشار إلى الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتي أطلقتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الشهر الجاري في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الوزارة تحت عن عنوان "Your Expectations are History"، وذلك في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي تم إعدادها خلال عام 2021 والتي تهدف لإبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية.

وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق حملات تكتيكية للترويج لمنتجات سياحية ومقاصد سياحية مصرية بعينها.

كما تحدث عن الأحداث السياحية الداخلية التي تشارك بها الهيئة من معارض ومؤتمرات تُقام بمصر والتي من بينها رعاية ماراثون مصر الدولي في دورته الثلاثين، ورعاية عدد من الأحداث الفنية مثل مهرجان الأقصر للسنيما الإفريقية.

واستعرض أيضاً ما تقوم به مكاتب السياحية الداخلية بالهيئة من أعمال من خلال تنظيم الندوات وورش العمل لتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع.

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