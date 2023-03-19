الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي بتهمة تكدير الأمن

محمد حسام وبسمة
محمد حسام وبسمة

أصدرت جهات التحقيق، قرارًا باستمرار حبس البلوجر محمد حسام الدين الشهير بـ"البس"، والبلوجر بسمة حجازي الملقبة باسم بـ"ملكة جمال العشوائيات" بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والإضرار بالمصالح العامة والانضمام لجماعة إرهابية.

ورصدت الجهات المعنية، فيديو لكلٍ محمد حسام الدين شهرته “البس”، 30 سنة بكالوريوس تربية ويعمل بلوجر، وبسمة سمير 25 سنة وشهرتها “وردة” طالبة وتعمل بلوجر وميكاب أرتيست، ينشران من خلاله الأخبار الكاذبة والهدف منها تكدير الأمن والإضرار بالمصالح العامة وانضمامهما لجماعة إرهابية.

 

البلوجر محمد حسام وبسمه حبس البلوجر محمد حسام الدين الشهير بـ البس البلوجر بسمة حجازي وردة والملقبة باسم بـ ملكة جمال العشوائيات بسمة سمير

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