الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أشهر ألحان عيد الصليب المجيد

الصليب
الصليب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بعيد الصليب، وبهذه المناسبة قال المرتل صموئيل عظيم، مؤسس مدرسة الصليب لتاهيل المرتلين والشمامسة في تصريح خاص ان اشهر الحان عيد الصليب هو لحن شيري بس استفاروس.

وتقول كلمات اللحن بحسب اللغة القبطية الموضوع بها: " شيرى بى ستاﭭروس : إطاﭪ باتشويس إيروف : شيرى بى إمهاﭪ : إطاﭪ كو إمبيف سوما إنخيتف، بى ستاﭭروس بى بين هوبلون : بى ستاﭭروس بى تين هيلبيس : بى ستاﭭروس بى تين تاجرون : خين نين هوج هيج نيم نين ثليبسيس، ايسوس بي اخريسطوس انصاف نيم فواوو : انثوف انثوف بيه نيم شا اينيه : خين اووهيبوسطاسيس ان اوواوت : تين اوواوشت امموف تين اواوو ناف.

وتعني تلك الكلمات باللغة العربية: السلام للصليب، الذى صلب عليه ربى، السلام للقبر الذى، وضع فيه جسده، الصليب هو سلاحنا، الصليب هو رجاؤنا، الصليب هو ثباتنا، فى ضيقاتنا و شدائدنا، يسوع المسيح هو امس، و اليوم و الي الابد، باقنوم واحد نسجد له و نمجده".

من جانبه قال الأنبا ياكوبوس الاسقف الراحل في كتاب رؤية كنسيّة آبائية: الصليب في المسيحية، إنه تحتفل الكنيسة بظهور الصليب المجيد الذي لربنا ومخلصنا يسوع المسيح احتفالين الأول في اليوم السابع عشر من شهر توت سنة 326 م.، على يد الملكة البارة القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، لأن هذه القديسة -وقت أن قبل ابنها قسطنطين الإيمان بالمسيح- نذرت أن تمضى إلى أورشليم. فأعد ابنها البار كل شيء لإتمام هذه الزيارة المقدسة.

عيد الصليب اكتشاف عيد الصليب عيد الصليب المحيي عيد الصليب المقدس قداس عيد الصليب المقدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

رئيس «النيل للبترول» يتفقد مشروعات أسيوط (صور)

«اكسترا نيوز» ترصد آراء شباب الجامعات في حملة «شوف بنفسك» (فيديو)

«القوى العاملة» تشارك في الاجتماع التنسيقي لمشروع دمج وتوظيف الشباب وريادة الأعمال بالإسكندرية

رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح اليوم العلمي الخامس للمشيمة الملتصقة

حيثيات حكم الإعدام للمتهمين بقتل «ضحية الآيفون»

التعليم العالي: الدولة تولي أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

هل تؤثر التوترات الداخلية فى إسرائيل على وضعها الأمنى؟ (تقدير موقف)

مصر تستضيف اجتماعًا خماسيًا لدعم التهدئة بين فلسطين وإسرائيل.. اليوم

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل