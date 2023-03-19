رئيس جامعة أسيوط يستقبل المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت بالقاهرة

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بالدور الحيوي الذي تتبناه إدارة الجامعة فى تهيئة المناخ العلمي والثقافي بين أبنائها وتشجيعهم على المثابرة والسعى الدائم نحو الوصول إلى أقصى قدر من النبوغ العلمى والفكرى والإطلاع على الثقافات المختلفة.

وذلك لإثراء الحركة البحثية داخل الجامعة بالتعاون مع أكبر عدد من المراكز والمؤسسات العلمية المحلية والدولية على حدٍ سواء وعن طريق رفع مستوى الكفاءات الجامعة وخريجيها من خلال إستقطاب العديد من البرامج والمنح التدريبية لما لها من تأثير مباشر على كل مخرجات العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد المنشاوي، لوفد من هيئة فولبرايت بقيادة الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لمكتب الهيئة بالقاهرة، وإيهاب عبدالوهاب، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسارة جلال الدين، منسق البرامج بالهيئة وبحضور منى الحلواني، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد فاروق، المدير الإداري لوحدة نقل تكنولوجيا المعلومات المتكاملة، كما استهدف اللقاء طرح الرؤى وتبادل الآراء بين رئيس الجامعة وأعضاء الوفد حول المنح البحثية والعلمية المتاحة للتقديم حتى أول يونيو المقبل.

من جهتها، أعربت الدكتورة ماجي نصيف، عن سعادتها بتواجدها في رحاب جامعة أسيوط والتي استطاعت أن تحتل مركزًا متميزًا ضمن أفضل خمس جامعات مصرية، مؤكدة حرص الهيئة لدعم شباب الباحثين في صعيد مصر خاصةً وتأهيلهم ليكونوا سفراء للجامعة بالخارج وحاملي راية العلم في بلدانهم، مشيرةً إلى أن هيئة الفولبرايت هى لجنه تبادل علمى وثقافى بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية وتم إنشائها عام 1987 بالقاهرة وذلك لإدارة وتيسير كافة شئون برنامج التبادل العلمى والثقافى بين البلدين وتقدم حوالى 15 برنامج ومنحة تدريبية هذا العام فى كافة المجالات وهم كالتالى 4 برامج لطلاب الدراسات العليا, و3 برامج لإجراء أبحاث وجمع المادة العلمية لطلبة الدكتوراه، و4 برامج تعليمية لأعضاء هيئة التدريس الى جانب 4 برامج للمهنيين ويشترط أن يكون مصرى الجنسية وملماً باللغة الإنجليزية وجاداً ولديه المعرفة الكافية بأهمية المنح التدريبية ويكون مستوفياً لكافة الشروط ويجتاز جميع الإختبارات بنجاح , كما تقدم الهيئة 4 برامج أمريكية مقدمة للخبراء والأساتذة والطلبة الأمريكيين لإجراء الأبحاث والتدريس ولإستضافتهم في جمهورية مصر العربية.

وعلى هامش اللقاء، ألقت المدير التنفيذى لهيئة الفولبرايت ندوة تعريفية للمهتمين ببرامج الهيئة والتى يستفيد منها أكبر قدر من الكوادر الجامعة الأكاديمية.

جانب من الاجتماع

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