الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبدالقوي»: التحالف الوطني يضم 400 ألف متطوع من خيرة شباب وفتيات مصر

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن التحالف أصبح يعمل وفق منهج جديد، ويضم مجموعة كبيرة من المتطوعين من خيرة شباب وفتيات مصر، يصل عددهم إلى حوالى ٤٠٠ ألف متطوع، لتوصيل المساعدات وتوزيعها على المواطنين، وهم يحصلون دائمًا على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف “عبدالقوي” لـ"الدستور"، أن الجمعيات تستهدف دائمًا زيادة أعداد المتطوعين، لأن فكرة التطوع فى حد ذاتها تحسن من سلوكيات ومهارات الشباب وتنمى أفكارهم، ولذلك أجرى التحالف مقابلات عديدة مع الشباب الراغبين فى التطوع، وشهدنا إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق على التطوع فى جميع المحافظات.

وعن التحالف الوطني، أشار إلى أن فكرة إنشائه جاءت بالتنسيق بين ٢٤ جمعية ومؤسسة أهلية تتمتع بمركز وملاءة مالية قوية، وحاليًا ارتفع عددها إلى ٣٠ جمعية ومؤسسة أهلية، ويجرى إعداد مشروع قانون لتقنين وضع التحالف واستقبال أعضاء جدد من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يخرج القانون للنور منتصف العام الجارى.

وأكد أن التحالف أنفق حوالى ١٤ مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال عام ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن يرتفع حجم إنفاقه خلال العام الجارى إلى ٢٠ مليار جنيه، وقدمنا خلال العام الماضى العديد من أوجه الدعم للمستحقين فى مختلف المجالات.

وأشار إلى أن ٢٠٢٣ سيكون عام التصدى لقضية الزيادة السكانية التى تلتهم النمو الاقتصادى، وسيجرى خلاله افتتاح ١٥٠ عيادة جديدة كمرحلة أولى فى القرى الأكثر احتياجًا خلال ٣ سنوات، بالإضافة إلى ٥٠٠ عيادة قائمة تعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة.

كما يعمل المجتمع المدنى على تجفيف منابع ارتفاع معدل المواليد، من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير احتياجاتها، وإقامة ورش توعوية لتغيير الثقافات، ودعم استكمال الفتاة تعليمها الجامعى، ومنع زواجها المبكر، مع إطلاق قوافل طبية طوال العام لتقديم خدمات المشورة للمراهقين والشباب المقبلين على الزواج.

عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي عضو التحالف الوطني عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي الزيادة السكانية

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