القاهرة الإخبارية: تركيا تستعد لانتخابات مصيرية قادمة

استعرض عمر أحمد، مراسل القاهرة الاخبارية من أنقرة، تفاصيل استعدادات تركيا لانتخابات مصيرية قادمة.

وقال أحمد، إن الأحزاب السياسية تبدأ اليوم في الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن فترة التقديم للترشح للانتخابات ستستمر إلى 23 من مارس الجاري.

وتابع أن الأحزاب السياسية التي تمتلك على الأقل 20 نائبًا في البرلمان يمكنها التقدم كحزب لترشيح مرشحها الرئاسي، وعن الأحزاب التي لا تمتلك نواب في البرلمان يتعين عليهم جمع 200 ألف صوت من المواطنين الأتراك.

وأشار إلى أن مدة الأشخاص الذي يتعين عليهم جمع 20 ألف صوت ستنتهي غدًا الموافق 20 مارس الجاري، أما الأحزاب السياسية هنا ستنتهي مدة إظهار مرشح الرئاسة لهم في 23 من مارس الجاري، مؤكدًا أن هناك الأشخاص الذين يحتاجون إلى جمع 100 ألف صوت تم منحهم يومًا أو يومين فقط لاستكمال هذه الإجراءات.

وعلي صعيد آخر، قالت صحيفة Hürriyet التركية إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يرى أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيفوز في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الـ14 من مايو، بأغلبية ساحقة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الرأي نابع من تفاقم الخلافات بين أعضاء أحزاب المعارضة في تركيا، مشيرة إلى أن إعادة انتخاب أردوغان أمر مفروغ منه، وفقًا لعدد كبيرة من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يقوده أردوغان.