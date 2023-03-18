السبت 18 مارس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عادل حمودة: قتل ستة من أعضاء تنظيم القاعدة 2002 كانت أول عملية حربية بدون طيار

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن معاناة دول العالم من الإرهاب كانت السبب الأساسي وراء ظهور حروب الطيران بدون طيار.

الحرب العسكرية على الإرهاب 

وأكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد ثلاثة أيام من هجمات 11 سبتمبر أصدر الكونجرس قانون الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين لعام 2011، كما أجاز القانون العمل العسكري ضد المسئولين عن هجمات 11 سبتمبر وضد من ساعدوهم.

وأضاف في حديثه، أنه منذ ذلك التوقيت فسر أربعة رؤساء أمريكيين هذا القانون على أنه يبرر ضربات الطائرة بدون طيار في جميع أنحاء العالم، فبدأت الولايات المتحدة تكثيف عمليات استخدام الطائرات بدون طيار في إطلاق الصواريخ منذ عام 2011.

تنظيم القاعدة

وأشار إلى أن المخابرات الأمريكية قامت باستخدام الطائرة بدون طيار في قتل ستة من أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن عام 2002، وكانت هذه أول عمليات عرفتها وسائل الإعلام لاستخدام هذه الطائرة في الاغتيال.

عادل حمودة حروب بدون طيار القاهرة الإخبارية واجه الحقيقة الاعلامي عادل حمودة

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