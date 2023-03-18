السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضمن «كتف فى كتف»..

«التحالف الوطنى» يوزع 55 ألف وجبة غذائية على أهالى المدن الجديدة

التحالف الوطنى
التحالف الوطنى

وصلت صباح اليوم قاطرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى المُحملة بأكثر من 55 ألف وجبة غذائية ساخنة، وذلك لتوزيعها في عدد من الأحياء في المدن الجديدة تشمل حي الأسمرات والذي وصلت إليه 8 قاطرات تحمل 16 ألف وجبة، كما وصل حي الخيالة 3 قاطرات مُحملة بـ6 آلاف وجبة، وكان لأهالي حي المحروسة 14 ألف وجبة ساخنة، كما وصل لأهالي حي "معًا" 4 قاطرات تحمل 8 آلاف وجبة غذائية، ووصل حي أهالينا 5 قاطرات تحمل ٩ آلاف وجبة غذائية وذلك لتوزيعها اليوم على أهالي المدن الجديدة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة غذائية بكافة محافظات الجمهورية تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيانًا خدميًا وتنمويًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

مبادرة كتف في كتف التحالف الوطني للعمل الأهلي وجبة غذائية ساخنة المدن الجديدة حي الاسمرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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