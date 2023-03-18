السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحف ملوى يحتفل بالعيد القومى لمحافظة المنيا بمعرض عن الفِلاحة

آثار
آثار

ينظم المتحف معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان "الفِلاحة في مصر القديمة"، وذلك اليوم السبت الموافق 18 مارس 2023، يأتي ذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة المنيا.

وأوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن المعرض سيستمر حتى يوم 28 أبريل 2023م، يعرض خلالها 5 قطع أثرية ترجع إلى عصور مختلفة، وتسلط الضوء على أعمال الزراعة، والتي تشتهر بها محافظة المنيا، وهي عبارة عن نموذج خشبي لثلاث سيدات يقمن بطحن الغلال ونموذج آخر لسيدة تقوم بالطحن داخل إناء بواسطة عصا كبيرة من عصر الانتقال الأول، وسلة مجدولة من سعف النخيل لحفظ المخبوزات كانت تستخدم في أعمال الزراعة والأعمال المنزلية.

وأضافت جيهان نسيم، مدير عام المتحف أن المتحف ينظم أيضًا عددا من الجولات الإرشادية داخل المتحف وورشا فنية عن زراعة المحاصيل وأساليب الري والمحافظة على المياه، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه.

متحف ملوي محافظة المنيا مصر القديمة” العيد القومي لمحافظة المنيا المجلس الأعلى للآثار قطاع المتاحف

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

صن داونز يعيد الأهلى لدورى الأبطال بالتعادل مع الهلال السودانى 1/1

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023 وموعد صرف الزيادة المقررة

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدرات فى العجوزة

سفير كوريا الجنوبية يزور جنوب سيناء لتقوية التبادلات الشعبية

وزير التموين: تعاقدنا على 25 ألف طن دواجن برازيلية مجمدة

متحف ملوى يحتفل بالعيد القومى لمحافظة المنيا بمعرض عن الفِلاحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا