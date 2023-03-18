محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير طابا

بعث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى تحرير طابا.

وجاء في نص البرقية: «يسعدني أن أبعث لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى تحرير طابا ورفع العلم المصري على أرضها الحبيبة، وتنكيس العلم الصهيوني وخروج الإسرائيليين من الأراضي تملؤهم مرارة الهزيمة لحظة رفع العلم المصري فوق أراضي طابا الحبيبة في التاسع عشر من مارس، دامت مصرنا الغالية بخير وتقدم وازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة».

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.