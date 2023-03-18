أتلتيكو مدريد يتفوق على فالنسيا في تاريخ المواجهات بالدوري الإسباني

تنطلق اليوم السبت، القمة النارية بين ناديي أتلتيكو مدريد وفالنسيا في مباراة قوية وشرسة في بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره فالنسيا، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" في الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وفالنسيا

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وفالنسيا، قبل القمة المرتقبة في الدوري الإسباني، وذلك على النحوا التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي رقم 178 في تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وفالنسيا في جميع البطولات.

- والتقى الفريقان في 177 مباراة من قبل، حقق خلالهم أتلتيكو مدريد الفوز في 69 مباراة، مقابل 60 انتصارًا لفريق فالنسيا، بينما تعادلا في 48 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو أتلتيكو مدريد 267 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 258 هدفًا من قِبل لاعبي فالنسيا.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد التقى الفريق في 165 مباراة من قبل، حقق خلالهم أتلتيكو مدريد الفوز في 63 مباراة، مقابل 57 انتصارًا لفريق فالنسيا، بينما تعادلا في 45 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو أتلتيكو مدريد 246 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 241 هدفًا من قِبل لاعبي فالنسيا.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدور الأول، خلال شهر أغسطس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وقد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف.

ترتيب أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على ريال سوسيداد صاحب المركز الرابع برصيد 45 نقطة، وخلف كلًا من برشلونة وريال مدريد أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 65 و56 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق فالنسيا، تحت قيادة المدرب روبن باراخا، حاليًا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، متفوقًا على خيتافي صاحب المركز الثامن عشر بفارق الأهداف فقط.