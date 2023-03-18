السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصطفى محمد يشارك فى تعادل نانت مع ليون بالدورى الفرنسى

مصطفى محمد
مصطفى محمد

شارك الدولي المصري مصطفى محمد، المحترف في صفوف نانت الفرنسي، في تعادل فريقه مع أوليمبيك ليون الفرنسي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الفرنسي.

نانت كان البادىء بالتسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق النيران الصديقة بعد خطأ فادح من اللاعب كاستيلو لوكيبا بالخطأ في مرمى فريقه.

جاء هدف نانت بعد حصول مصطفى محمد على الكرة وتوغله في المنطقة حيث سددها ناحية الشباك، ولكن الحارس تصدى لها، لترتد وتصطدم بزميله كاستيلو لوكيبا وتدخل الشباك.

واستمر تفوق نانت في النتيجة حتى الدقيقة 24 حيث تمكن ألكسندر لاكازيت من تسجيل هدف التعادل لفريق ليون.

مصطفى محمد شارك أساسيًا حتى الدقيقة 68 قبل أن يتم استبداله.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد نانت عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر كما رفع ليون رصيده عند 41 نقطة في المركز العاشر.

مصطفى محمد نانت الفرنسي أوليمبيك ليون الدوري الفرنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

1000 مشارك يتنافسون فى سباق Let’s TRI بمدينة الجلالة

حظك اليوم السبت 18 مارس 2023 لمواليد الأبراج الهوائية

تحديات الموارد المائية المصرية والتنمية المستدامة على طاولة الحرية للإبداع

"وول ستريت جورنال" الأمريكية.. كيف اساءت الولايات المتحدة في قراءة روسيا باستمرار وتخلق الصراعات الدولية

متسابقو الدوم يقدمون مشهدا تمثيلا عن السينما المصرية

تبكيرها بسبب العيد.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وجدول المعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«أيام ساخنة».. مخاوف إسرائيلية من تصعيد غير مسبوق فى رمضان

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى