مصطفى محمد يشارك فى تعادل نانت مع ليون بالدورى الفرنسى

شارك الدولي المصري مصطفى محمد، المحترف في صفوف نانت الفرنسي، في تعادل فريقه مع أوليمبيك ليون الفرنسي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الفرنسي.

نانت كان البادىء بالتسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق النيران الصديقة بعد خطأ فادح من اللاعب كاستيلو لوكيبا بالخطأ في مرمى فريقه.

جاء هدف نانت بعد حصول مصطفى محمد على الكرة وتوغله في المنطقة حيث سددها ناحية الشباك، ولكن الحارس تصدى لها، لترتد وتصطدم بزميله كاستيلو لوكيبا وتدخل الشباك.

واستمر تفوق نانت في النتيجة حتى الدقيقة 24 حيث تمكن ألكسندر لاكازيت من تسجيل هدف التعادل لفريق ليون.

مصطفى محمد شارك أساسيًا حتى الدقيقة 68 قبل أن يتم استبداله.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد نانت عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر كما رفع ليون رصيده عند 41 نقطة في المركز العاشر.