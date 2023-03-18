السبت 18 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من سليمان وهدان بعد وداع الزمالك دورى أبطال أفريقيا

سليمان وهدان
سليمان وهدان

أكد سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال رئيس النادي، أن المجلس سيجتمع في الساعات القليلة المقبلة، لاتخاذ قرارات مهمة بشأن فريق الكرة بالزمالك.

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال "وهدان" في تصريحات عقب مباراة شباب بلوزداد "نعتذر لجماهير الزمالك بعد الخسارة من شباب بلوزداد بهدفين دون رد".

وأضاف: "سنتخذ قرارات حاسمة في الساعات المقبلة، واللاعبون قدموا مباراة جيدة ولن نبحث عن شماعات نعلق عليها الأخطاء".

وأكمل: "الزمالك تعرض لمؤامرات في الفترة الأخيرة ومنها تسريب العقود وكان هناك تخاذل منذ أول لقاء في دور المجموعات".

وشدد على أنه ضد أي قرار انفعالي بشأن مصير الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة فيريرا، وأوضح أنه سيطلب مذكرة من إدارة الكرة وجمال عبدالحميد عضو المجلس عن أسباب الخروج الإفريقي.

وتابع أن الزمالك يحتاج لوقفة وتقييم الأمور بشكل أفضل في الفترة المقبلة وستتم إعادة النظر في الصفقات.

سليمان وهدان الزمالك دورى ابطال افريقيا مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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