الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على قانون التقاعد فى باريس

باريس
باريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين بسبب تظاهرات قانون التقاعد. 

تشهد العاصمة الفرنسية باريس في الوقت الحالي تظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على تمرير الحكومة لقانون التقاعد.

وفي نفس الوقت أعلنت الشرطة عن انتشار أمني مكثف في باريس جراء التظاهرات ضد قانون التقاعد، والذى يثير الجدل منذ أيام.

ونشرت الشرطة الفرنسية آلاف العناصر اليوم في باريس منعا لأي تجاوزات أمنية من المتظاهرين، وشهد معظم المدن الفرنسية اليوم مظاهرات ولم تقتصر على باريس فقط.

وكانت قد أعلنت نقابات العمال بفرنسا أن  الأربعاء شهد مليونا و700 ألف تظاهروا ضد قانون التقاعد.

وقالت قيادة شرطة باريس الأربعاء، "بالخطير" بسبب الاحتجاجات، حسبما أعلنت فرانس برس.

 طالبت زعيمة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان، اليوم الخميس، بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية على خلفية أزمة قانون التقاعد.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مازال متمسكا بخطته التقاعدية رغم الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا اعتراضا على هذه الخطة.

وروّج “ماكرون” للتغييرات في قانون التقاعد، باعتبارها أساسية في رؤيته لجعل الاقتصاد الفرنسي أكثر تنافسية، بينما ظلت النقابات في صراعها في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ودعت المشرعين للتصويت ضد الخطة وشجبت الاختصارات القانونية للحكومة لدفع مشروع القانون إلى الأمام ووصفها بأنها "إنكار خطير للديمقراطية".

وستحرم الخطة التي وضعها ماكرون معاشًا تقاعديًا كاملاً لأي شخص يتقاعد في سن 64 دون أن يعمل لمدة 43 عامًا - وبعد ذلك، يتعين عليهم الانتظار حتى 67 عامًا.

وقالت أسوشيتد برس: لقد بدأ المحتجون في تشغيل  الموسيقى الصاخبة رافعين البالونات الضخمة  في الجولة الثامنة من الاحتجاجات على مستوى البلاد. وانتشرت هتافات مثل “يقولون الرأسمالية. نقول قتال”، وقال آخرون "باريس غاضبة" أو "إذا لم يتم الدفاع عن الحقوق ، فسوف تُداس".

كما استخدم المشاغبون القمامة لإشعال الحرائق أو إلقاء القمامة على الشرطة في المظاهرات الأخيرة، ورافقت قوة أمنية مشددة التظاهرات وهاجم مجموعة من مثيري الشغب الذين يرتدون ملابس سوداء  مكتبين عقاريين وحطموا نوافذهم بألواح السياج. وقالت شرطة باريس إن 22 شخصا اعتقلوا.

وردت قوات الأمن على أعمال العنف بالغاز المسيل للدموع في مدن أخرى ، بما في ذلك نانت في غرب فرنسا وليون في الجنوب الشرقي.

​باريس مظاهرات باريس قانون التقاعد فرنسا مليون متظاهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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