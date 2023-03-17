الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جولة لأطفال المحافظات الحدودية بأهرامات الجيزة في رابع أيام «أهل مصر»

جانب من الجولات الثقافية
جانب من الجولات الثقافية

 تستمر الجولات الثقافية لأطفال مشروع أهل مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة، وذلك لليوم الرابع على التوالي، لأهم المعالم الأثرية والسياحية بالقاهرة، وجاءت زيارة اليوم الجمعة إلى أهرامات الجيزة وأبو الهول للتعرف على تاريخ مصر وحضارة آلاف السنين الذى يقصدها السائحون من كل البلدان.

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وفي ضوء الزيارة الصباحية استكملت الورش الفنية بقصر ثقافة روض الفرج، حيث تناولت ورشة "الحكواتي" والتي قدمتها المدربة إيمان شوكت تدريب الأطفال العمل كمرشد سياحي يعرض معلومات عن تاريخ بناة الأهرام وكيفية بنائها وعددها، كما تواصلت ورشة "الصحفي الصغير" للكاتبة ابتسام أبو الدهب وتدريب الأطفال على تقديم البرامج وقراءة الاسكريبت.

وفي جانب الورش الثقافية أقيمت ورشة بعنوان "التكنولوجيا فى حياتنا" ونفذ الأطفال فيها مجلة حائط وتضمنت أنواع التطور التكنولوجي الذي طرأ في مجالات الطب والهندسة والتواصل الاجتماعي والزراعة وشتى تفاصيل الحياة اليومية التى حققت العديد من الإيجابيات وتوفير الوقت والجهد الا أنه أثر بشكل سلبي على نفسية الإنسان وأصابه بالعديد من أمراض الاكتئاب والسمنة المفرطة وذلك تحت إشراف سهام محمد.

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استمرت ورشة الفنون التشكيلية "اعرف نفسك" بإشراف الفنانة كريمة الديب، وفي السياق ذاته تتواصل فعاليات ورش الحرف اليدوية أعمالها في مجالات الكلينكان لعمل معلقات بالحفر على رقائق من النحاس رسوم من التراث ودمجها مع شرائح من الفرفورجيه بتطبيق سيمترية كاملة تحت إشراف الفنانة فاطمه تمساح، كما تنوعت المشغولات الفنية لورشة الخيامية لعمل مكتبات معلقة من القماش المزين بفن الخيامية للفنان كريم خلف، إلى جانب ورش الحلي، الأركت الخشبي، المنسوجات التراثية، مشغولات من الخرز.

وعلى جانب آخر أجرى الفنان محمد مصطفى بروفات الأداء الصوتي على أغنيات رمضانية وعيد الأم، وذلك من خلال ورشة فنون الأداء الصوتي، وفي ورشة الفنون الشعبية واصلت الفنانة سمر القصاص التدريبات على استعراضاتها، كما استمر المخرج أسامة عبد الرؤوف بروفات المسرح البشري، واستكمل الفنان مصطفى إسماعيل تنفيذ بروفات المسرح الأسود.

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ومن خلال ورشة الموائد المستديرة ناقش الكاتب فؤاد مرسي القضايا بأسلوب علمي سليم، وأجرى الشاعر مدحت العيسوي تدريب المشاركين على كيفية إلقاء الشعر.

وتستضيف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية بـشمال سيناء، جنوب سيناء، حلايب والشلاتين، أبورماد بمحافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، وأطفال "الأسمرات" بمحافظة القاهرة، عبر أسبوع ثقافي يتم خلاله زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بالقاهرة، في الفترة من 14 حتى 21 مارس الحالي، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويشرف على تنفيذ المشروع لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، ويأتي المشروع بهدف اكتشاف مواهب وقدرات أطفال مصر، ورعايتهم، وتعريفهم بتاريخ بلدهم.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏
مشروع أهل مصر المحافظات الحدودية والقاهرة أهرام الجيزة التكنولوجيا فى حياتنا الهندسة والتواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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