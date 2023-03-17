الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى: مذكرة الجنائية الدولية باعتقال بوتين «تاريخية»

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس الروسي بوتين “تاريخية”، وفق ما جاء بقناة العربية. 

 وكانت قد أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عن إصدار أمر اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتهمته بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا بحسب وكالة “رويترز”.

ورحبت أوكرانيا بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسي، مشيرة إلى أن مذكرة الاعتقال الدولية بحق بوتين ما هي إلا البداية، وفق بيان الرئاسة الأوكرانية. 

وقال وزير خارجية أوكرانيا في بيان له: نرحب بقرار الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين. 

وأحبطت محاولة إدارة “بايدن” إرسال معلومات عن جرائم الحرب في أوكرانيا بسبب مخاوف من إمكانية محاكمة المواطنين الأمريكيين.

وأعلنت الوكالة خلال الفترة الماضية أن المحكمة الجنائية الدولية ستعلن قريبًا عن مذكرات توقيف بحق مسؤولين روس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضاف أنه يجب أن يشعر الأمريكيون الذين يدعمون العدالة والمساءلة بالإحباط عندما يعلمون أنه في أوائل مارس، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة الدفاع تمنع مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع المحكمة الجنائية الدولية. وهذا يمكن أن يعوق قدرة المحكمة على مقاضاة الروس على جرائم الحرب.

وكان قد أعلن المدعي العام الألماني بيتر فرانك، أن ألمانيا جمعت "مئات" الأدلة على جرائم حرب في أوكرانيا، داعيًا إلى إنشاء آلية دولية لمحاكمة المسئولين عن هذه الأفعال.

وقال فرانك لصحيفة "فيلت أم زونتاج"، "في هذه الفترة، نركّز على بوتشا وعلى الهجمات على المنشآت المدنية في أوكرانيا".

ولفت إلى أن معظم الأدلّة جُمعت من مقابلات مع لاجئين أوكرانيين.

وأوضح أن الهدف هو "التحضير لمحاكمة محتملة في المستقبل، سواء في ألمانيا أو مع أحد شركائنا الدوليين أو عبر محكمة دولية"، موضحا أن فريقه بدأ يحقق في الوضع في أوكرانيا في مارس 2022.

​​​فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية قرار

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وائل لطفي

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