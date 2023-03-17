الأهلي يحافظ على حظوظه في دوري الأبطال برباعية في شباك القطن.. وينتظر هدية صن داونز

حافظ الأهلي على آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز ساحق على القطن الكاميروني برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل رباعية الأهلي، محمود كهربا "هاتريك" في الدقائق 23 و29 و51 وبيرسي تاو في الدقيقة 53.

ورفع الأهلي رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث وقبع القطن في المركز الأخير بدون نقاط.

وينتظر الأهلي نتيجة مباراة الغد بين الهلال السوداني وصن داونز، حيث يحتاج لتعثر الفريق السوداني بالخسارة أو التعادل للإبقاء على حظوظه في التأهل حتى الجولة الأخيرة.

أحداث المباراة

الأهلي بدأ المباراة بضغط قوي، وكان الشوط الأول في الدقيقة السادسة بعد تسديدة من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل.

وأضاع أحمد عبد القادر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 13 بعد تسديدة من يسار منطقة الجزاء أبعدها حارس المرمى ثم الدفاع من على خط المرمى قبل أن تمر إلى الشباك.

كرة عرضية من محمد هاني من جهة اليمين قابلها محمود كهربا بركلة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت أعلى العارضة.

ونجح كهربا في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 23 بعد تمريرة رائعة من مروان عطية وصلت إلى أفشة يمين منطقة الجزاء فمرر الأخير كرة عرضية قوية قابلها كهربا بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

واستطاع المارد الأحمر أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 29 عن طريق كهربا أيضا بعد تمريرة رائعة من أحمد عبد القادر إلى بيرسي تاو المنطلق خلف دفاعات القطن يمين منطقة الجزاء فمرر الأخير كرة عرضية قابلها كهربا بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة 33 ركلة ركنية لصالخ فريق الأهلي من جهة اليسار نفذها علي معلول عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بيرسي تاو بتسديدة مرت بعيدة عن المرمى.

واشتكى محمد الشناوي من آلام في العضلة الأمامية في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط.

مارسيل كولر قرر الدفع بالحارس علي لطفي مع بداية الشوط الثاني بدلا من محمد الشناوي الذي اشتكى من آلام في العضلة الأمامية.

وأكمل محمود عبد المنعم كهربا، الهاتريك بعد أن سجل الهدف الشخصي الثالث له وللأهلي في شباك القطن الكاميرني.

وجاء الهدف في الدقيقة 51 بعد تمريرة من بيرسي تاو إلى كهربا الذي سدد الكرة على يسار الحارس.

وبعد دقيقتين فقط أحرز بيرسي تاو الهدف الرابع بعد تسديدة رائعة بقدمه اليسرى أرضية على يسار الحارس.

في الدقيقة 64 كرة عرضية من أحمد عبد القادر من جهة اليسار أبعدها الحارس فتابعها أفشة بتسديدة من مرة واحدة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 68 تسديدة من باشينت واسو لاعب فريق القطن من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس علي لطفي من أسفل يمين مرماه.

في الدقيقة 88 تلقى حسين الشحات تمريرة رائعة من محمد شريف قبل أن يسدد الكرة لكن الحارس تصدى لها وأخرجها المدافع قبل أن تسكن الشباك.

فريق القطن الكاميروني أهدر فرصة هدف مؤكد في الثواني الأخيرة من المباراة.