الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد مصادقة تركيا.. «الناتو» يرحب بانضمام فنلندا لعضويته

الناتو
الناتو

رحب حلف شمال الاطلسي الناتو، بانضمام فنلندا لعضويته بعد مصادقة تركيا على القرار.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "اتخذنا خطوات للمصادقة على انضمام فنلندا لحلف الناتو"، وفق لتصريحات نقلتها فضائية "العربية". 

وأعلنت تركيا مؤخرًا، تعليق المشاورات بشأن انضمام السويد لناتو في أعقاب إحراق نسخة من القرآن بالقرب من السفارة التركية بستوكهولم. 

واتهمت تركيا السويد بأنها لم تتخذ أي إجراءات لمنع وقوع ذلك، فيما اعتبرت السلطات السويدية ما حدث "تعبيرا عن حرية الرأي" مع إدانتها للحادث.

واشنطن تعرب عن رفضها 

وخلال الفترة الماضية، اعربت الولايات المتحدة الامريكية، عن رفضها لانضمام فنلندا والسويد لناتو قضية ثلاثية، ورفضت النظر في إمكانية انضمام كل بلد للحلف على حدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، تعقيبا على تعليق المحادثات الثلاثية حول انضمام فنلندا والسويد إلى ناتو لأجل غير مسمى بسبب موقف تركيا: "نحن بالطبع نود أن تستمر هذه المشاورات، وأن تختتم بانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف".

الناتو يرحب فنلندا انضمام فنلندا والسويد تركيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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