هاشتاج المصريين على قلب واحد يتصدر «تويتر» قبل احتفالية «كتف فى كتف»

تصدر هاشتاج «المصريين على قلب واحد» ترند «تويتر» قبل انطلاق احتفالية «كتف في كتف» باستاد القاهرة الدولي تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما تصدر هاشتاج «كتف في كتف» مواقع التواصل الاجتماعي تزامنًا مع تنظيم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأكبر حدث خيري في مصر باستاد القاهرة الدولي.

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وتأتي مبادرة «كتف في كتف» كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، وتستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن ودعم ثقافة العمل التطوعي من أجل توزيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة بذل قصارى الجهد لتقديم مزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها تخفيف العبء عليهم.

سيدات محافظة كفرالشيخ يتسلمن هدايا "كتف في كتف" بالزغاريد

وكان استلم أهالي محافظة كفرالشيخ، كرتونة المواد الغذائية ضمن مبادرة "كتف في كتف"، معربين عن سعادتهم بها وبدعم الدولة المصرية التي لم تنس أبناءها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

واستقبل مواطنو كفرالشيخ هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالفرحة العارمة والزغاريد، وقال أحد المواطنين: «ربنا يخليك لينا ياريس».

فيما قالت إحدى سيدات كفرالشيخ: «الله يباركله ويكفيه شر المرض».

وعبرت سيدات كفرالشيخ عن سعادتهم باستلام كرتونة المواد الغذائية، وقالت أحدهما: «ربنا يباركله ويديله الصحة ويسترها معاه ويكفيه شر المرض».

ووجهت إحدى سيدات كفرالشيخ الدعاء للرئيس السيسي، قائلة: «بقوله الله يعينك ويقويك على مصر يا ريس.. تحيا مصر»، وقالت إحداهن: «ربنا يسترك زي ما سترتنا ويراضيك زي ما رضيتنا».