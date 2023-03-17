الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حفل لفرقة أوبرا الإسكندرية على مسرح الجمهورية فى ذكرى رحيل العندليب

الأوبرا
الأوبرا

تحيي دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل المطرب الكبير عبدالحليم حافظ من خلال حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، والمقام بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد في الثامنة مساء الإثنين 20 مارس على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من أهم أعمال العندليب الأسمر الخالدة منها  “كنت فين، على حسب وداد، حبيبها، رسالة من تحت الماء، لست قلبي، قارئة الفنجان، يا مالكا قلبى، فاتت جنبنا”، من أداء أيمن مصطفى، محمد الخولي، محمد متولي، ياسر سعيد، أحمد رجب، وائل أبوالفتوح، محمد حسن متولي، أمير الرفاعي وعازفة الفلوت داليا إمام .

وعبدالحليم حافظ أحد رموز الغناء العربي، اسمه الحقيقي عبدالحليم على شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو عام 1929، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943 وتخرج فيه عام 1949، عمل لمدة 4 سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق وأخيراً بالقاهرة.

 تقدم باستقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقة الإذاعة الموسيقية عازفا على آلة الأوبوا، اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبدالوهاب وسمح له باستخدام اسمه الأول "حافظ" بدلا من شبانة، قدم أولى أغانيه (صافيني مرة) التي لحنها محمد الموجي، وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبدالصبور وألحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر.

 تعاون مع العديد من عباقرة التلحين، منهم محمد الموجي، كمال الطويل، بليغ حمدي وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، توفي بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً إرثاً فنياً ضخماً ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى.

حفل لفرقة أوبرا الإسكندرية فرقة أوبرا الإسكندرية الجمهورية الجمهوري ذكرى رحيل

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