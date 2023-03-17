الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

محمد الباز يصل إلى انتخابات الصحفيين.. ويعلن دعمه خالد ميرى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز يدعم خالد ميري

وصل قبل قليل، الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إلى نقابة الصحفيين، التي تشهد اليوم انتخابات التجديد النصفي.

وفور وصوله صافح الدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح على مقعد النقيب، والذي أعلن الباز دعمه له.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وسيبدأ التصويت خلال دقائق على منصب النقيب و6 أعضاء للمجلس.

وشهدت انتخابات نقابة الصحفيين إقبالا كثيفا من قبل أعضاء الجمعية العمومية، صباح اليوم الجمعة، مع فتح باب التسجيل، للمشاركة في انتخابات نقابة الصحفيين.

وحرص أغلبية المرشحين على استقبال أعضاء الجمعية العمومية، وكان من بين أبرز الحضور خالد ميري، وخالد البلشي، المرشحان على مقعد نقيب الصحفيين.

وحضر المرشحون لعضوية مجلس النقابة محمد شبانة ومحمد يحيى ومحمد السيد وممدوح الصغير وسامي عبدالراضي وعبدالرءوف خليفة وجمال عبدالرحيم، وغيرهم، حرصًا على استقبال الناخبين.

وفي تمام العاشرة، فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، باب تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية.

وينتخب أعضاء نقابة الصحفيين اليوم، نقيبًا جديدًا و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي

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الدكتور محمد الباز جريدة الدستور نقابة الصحفيين الباز انتخابات نقابة الصحفيين خالد ميري نقيب الصحفيين

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وائل لطفي

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