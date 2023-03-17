البرلمان العربي يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

دعا البرلمان العربي، الجمعة، إلى وقف تصعيد جرائم الاحتلال المستمرة والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وحذر البرلمان العربي، فى بيان، من عواقب هذا التصعيد الخطير، الذي لن يؤدي إلا لمزيد من التدهور والعنف، وتفجير ساحة الصراع، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وشدد البرلمان العربي على موقفه الرافض للإجراءات الأحادية التي تقوم بها حكومة اليمين المتطرفة منذ توليها الحكم، و توفير حماية دولية للمدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة والتي آخرها العدوان على مدينة جنين واستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات، أغلبهم في حالة خطيرة.

كما طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، والبرلمانات الدولية والأوروبية، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم حكومة اليمين المتطرفة، ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتوفير الحماية الدولية له.