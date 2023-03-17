طن اليوريا بـ 9200 جنيه.. أسعار الأسمدة الآزوتية في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأسمدة الأزوتية استقرارا في الأسعار اليوم الجمعة 17 مارس 2023، وتقدم "الدستور" في السطور التالية أسعار الأسمدة الأزوتية النترات واليوريا و فوسفات والتي جاءت كالتالي.

- أسعار اليوريا والنترات اليوم

شهدت أسعار اليوريا استقرارا اليوم لتسجل في السوق المحلي 9200 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

فيما سجلت أسعار سماد النترات، اليوم استقرارًا عند 9000 جنيه للطن.

أسعار الفوسفات الخشن والناعم اليوم الجمعة

الفوسفات الناعم 12.5% شهدت أسعاره أستقرارًا داخل السوق المحلي اليوم الجمعة ليسجل 2500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

كما سجلت أسعار الفوسفات الخشن 12.5% 3500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

و كشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة في وقت سابق له عن أن صناعة الأسمدة قد سجلت المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار، حيث أن الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة تبلغ 7.8 مليون طن تقريباً من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

وقد ارتفاع حجم صادرات مصر من الأسمدة بنسبة 42%، لتبلغ 3.39 مليار دولار خلال 2022، في مقابل 2.4 مليار دولار خلال 2021، حيث ن الأسمدة المصرية ظهرت بديلا للأسمدة الروسية في أسواق الاتحاد الأوروبي والذي شهد معدل نمو.