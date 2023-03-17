فرص تأهل الأهلى من دور المجموعات قبل مواجهة القطن الكاميرونى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على القطن الكاميروني في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة التي تضم صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني، برصيد 4 نقاط.

سيناريوهات تأهل الأهلي إلى ربع النهائي

وتعقد موقف الأهلي، في المجموعة الثانية بدور المجموعات، بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في الجولة الرابعة.

الأهلي صار مُطالبًا بضرورة الفوز في المباراتين المقبلتين بشرط تعثر الهلال السوداني أمام صن داونز الجنوب أفريقي، حتى يتأهل المارد الأحمر للدور ربع النهائي.

ويحتاج الأهلي بجانب فوزه على القطن، خسارة الهلال أمام صن داونز وحينها سيحتاج الفوز على الفريق السوداني بفارق هدف على الأقل في الجولة الأخيرة من أجل التأهل.

أما في حال تعادل الهلال مع صن داونز، فإن المارد الأحمر سيكون مُطالبًا بالفوز على الفريق السوداني في الجولة الأخيرة بفارق هدفين على الأقل.

أما إذا حقق النادي الأهلي، أي نتيجة غير الفوز في المباراتين المقبلتين، فإنه سيودع بطولة دوري أبطال أفريقيا.

