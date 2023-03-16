حبس عاطل بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش بمنشأة القناطر

قررت نيابة شمال الجيزة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش حيث ضبط بحوزته 10 قطع في منشأة القناطر، وطلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يدعى "ح.م" وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش تقدر بـ 10 قطع حشيش، تزن 11 جرام ومبلغ مالي 500 جنيه، قبل ترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وتمكن قسم شرطة منشأة القناطر من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.