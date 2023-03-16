تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل مواطن والشروع في قتل 3 آخرين في بنها

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية تأجيل نظر محاكمة 6 متهمين بينهم 3 سيدات، متهمون بقتل مواطن والشروع في قتل 3 آخرين، بإشعال النيران بمنازلهم باستخدام مادة الجازولين بسبب خلافات بينهم، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل للمرافعة في القضية رقم 14777 لسنة 2022 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 2980 لسنة 2022 كلي شمال بنها.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمي.

كشف أمر الاحالة أن المتهمين "محمد .ي "، مهندس معماري، و"ثناء . ع"، ربة منزل، و"أحمد . ص" سائق، و"محمد . ص" موظف، و"منى . ي" ربة منزل، و"أميرة . "، مشرفة بمدرسة، وجميعهم مقيمين ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها، قتلوا المجني عليه "عبد الفتاح. ف"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض"زجاجات جازولين مشتعلة محل الاتهام تالي الوصف قاصدين مكان تواجده ومرافقيه، وما أن ظفروا بهم حتى قام المتهم الرابع بإعطاء المتهم الأول تلك الأداة أنفة البيان والذي قام الأخير بإلقائها صوب المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمين الثانية والثالث والخامسة والسادسة بمسرح الواقعة للشد من أزرهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنه ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليهم "فودة . إ"، و"إسلام . ف"، و"أحمد . ف "، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليهم سالفي الذكر، وأعدوا لذلك الغرض الأداة "زجاجات جازولين مشتعلة" محل الاتهام تالي الوصف قاصدين مكان تواجدهم والمجني عليه المتوفي - محل الاتهام السابق - وما أن ظفروا بهم حتى قام المتهم الرابع بإعطاء المتهم الأول تلك الأداة أنفة البيان والذي قام الأخير بإلقائها صوب المجني عليهم فأحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة الأوراق وذلك حال تواجد باقي المتهمين الثانية والثالث والخامسة والسادسة بمسرح الواقعة، والشد من أزرهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك حالة المجني عليهم الصحة بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.