رئيس حي الضواحي تتابع تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»

تابعت هالة أحمد أبو العز، رئيس حي الضواحي، اليوم الخميس، جهود إدارة الحدائق بالحي في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بشارع نهضة مصر.

والتى انطلقت فعالياتها بحى الضواحى منذ اسبوعين وتم تدشينها بقيادة هاله احمد ابو العز رئيس حى الضواحى ضمن جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء بجميع مناطق الحى وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين

وأشارت رئيس الحي، إلى أن إدارة الحدائق بالحي تواصل أعمال زراعة الأشجار المثمره بإجمالي 2000 شجرة مثمرة مستهدفة زراعتها بالمدارس والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين فضلاً عن تشجير مداخل المحافظة

وشددت رئيس الحى على ضرورة الاهتمام بالاشجار والاعتناء بها وريهام بصفة دائمة لإضفاءً مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين مؤكده أنه قد تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ زراعة الأشجار والتأكد من انتظام منظومة العمل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة.

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