الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة المنوفية تنجح في تحرير 4997 مواطنًا من الأمية بدورة يناير 2023

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

حررت جامعة المنوفية أمية 4997 مواطنًا ومواطنة بدورة يناير 2023، من خلال الفصول التي تم التعاقد عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار، ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 53585 مواطنًا ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وكذلك خارج المحافظة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة واشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد "القاصد" بالمشاركة الفعالة من قبل طلاب جامعة المنوفية فى المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وجهود الدولة في ظل قيادتها السياسية الرشيدة لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على مبادرة مصر بلا امية لما تمثله من قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها.

وأكد على استعداد الجامعة  لتقديم كافة أوجه الدعم لطلابها للقيام بدورهم تجاه هذه القضية المهمة التي تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية  والوطنية للجامعة تجاه الوطن.
وأشار إلى أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة قرى بلا أمية وشارك الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالى، موجهًا الشكر لمركز تعليم الكبار و لجميع الكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار.

إدارات الهيئة احتياجا استعداد ا الأكثر احتياجا اكثر احتياجا الهيئة العامة لتعليم الكبار الهيئة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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