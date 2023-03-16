الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 9 محاضر لمخابز مخالفة في «بيلا» بكفر الشيخ

مخابز بيلا
مخابز بيلا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ،  اليوم الخميس، تنظيم الحملات اليومية التي تستهدف المخابز ومتابعة أصحاب المخابز التي تقوم بإنتاج خبز بلدي مدعم لجمهور المستهلكين بالضوابط القانونية المنصوص عليها، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

تأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

ترأس الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة أيمن غالي، نائب رئيس المركز والمدينة، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ومديري المكاتب التموينية بالقري وتوابعها كل في نطاق قريته، والتي قامت بالمرور علي المخابز البلدية بدائرة المركز، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرًا للمخابز المخالفة، وجاءت المخالفات عبارة عن « 9 نقص وزن، 3 عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، 2 نظافة»، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق متصل ، فقد  تابع اللواء عمروالفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم،  الحملات التموينية علي الأسواق،وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وتمكنت الحملات من تحرير 4 محاضر متنوعة، وعباره عن إعلان أسعار وشهادة صحية و2 نظافة بنطاق المدينة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

مخابز بيلا كفر الشيخ محاضر التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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