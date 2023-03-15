الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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على إسماعيل: خطوات الدولة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى زراعيًا

استصلاح الأراضي الزراعية
استصلاح الأراضي الزراعية

قال الدكتور علي إسماعيل، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق، إن الريف المصري عانى من التهميش الشديد في العصور السابقة، ولهذا قامت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع وتجريم التعدي على الأراضي الزراعية مع تقديم الدعم الكامل للفلاح.

استصلاح الأراضي الزراعية

وأكد إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن استصلاح الدولة للأراضي من أجل الزراعة مثل مشروع الدلتا الجديدة سينعكس على المزارع المصري في القريب العاجل، كما أن هذه المشروعات الزراعية الجديدة تعني توفير فرص عمل للمواطنين وبالتالي تقليل معدل البطالة.

الاكتفاء الذاتي الزراعي 

وأضاف أن الدولة المصرية بمشروعاتها الزراعية الجديدة ستؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستهلاكية، إضافة إلى وجود فائض في التصدير، ومن ثم الحفاظ على العملة الصعبة وتوفيرها بالخزانة المصرية.

علي إسماعيل معهد بحوث الأراضي أراضي استصلاح اكسترا نيوز حديث الاخبار

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